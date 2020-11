Genshin Impact : La mise à jour 1.1 est disponible, les détails

Attendue avec (très) grande impatience par les joueurs, la mise à jour 1.1 de Genshin Impact vient d’être déployée. Après une maintenance de plusieurs heures, les serveurs sont de nouveau opérationnels et les nouveautés sont maintenant disponibles sur l’ensemble des plateformes. De nombreux changements sont attendus.

Une étoile en approche

Pour cette première nouvelle version majeure, miHoYo a décidé d’apporter pas mal de nouveautés. Preuve en est puisque la mise à jour pèse 12.20 Go au téléchargement (tout du moins sur PC). Il faudra donc prévoir un délai pour celles et ceux qui n’ont pas forcément une connexion compétitive.

Pas ou peu de véritables surprises si vous avez suivi l’actualité du titre ces derniers jours : la 1.1 apporte de nouveaux personnages jouables avec Tartaglia, Diona, Zhongli et Xinyan (les deux premiers étant déjà proposés en bannière), de nouvelles quêtes avec un nouvel arc scénaristique, un système complet de réputation, de nouveaux objets tels qu’une boussole à Anémoculus/Géoculus mais aussi des options attendues, comme le remappage des touches du clavier et de la manette.

Si vous souhaitez tout connaître des nouveautés, on vous invite à consulter notre article qui résume tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour 1.1. Nous vous avions déjà tout présenté en détails, donc on évitera de se répéter. Comme au lancement du jeu, on sera là pour vous proposer moult astuces que vous pourrez retrouver dans notre guide complet de Genshin Impact. Et si vous êtes curieux, on vous parle aussi des doubleurs derrière les personnages.