Marvel’s Midnight Suns raconte une histoire inédite dans laquelle Lilith, reine des démons, s’en prend aux héros les plus puissants de la planète Terre. Pour stopper les agissements de cet antagoniste, les Avengers et les Midnights Suns (les Midnight Sons dans les comics) s’allient pour ressusciter Hunter, enfant de Lilith, un avatar personnalisable qui va nous permettre de mieux comprendre ce monde. Et si on sera dans sa peau durant la majeure partie du jeu, Marvel’s Midnight Suns nous propose aussi d’incarner d’autres héros durant les combats. Voici la liste des personnages jouables dans Marvel’s Midnight Suns.

Qui sont les personnages jouables dans Marvel’s Midnight Suns ?

En progressant dans l’aventure principale, vous pourrez peu à peu faire grossir le casting de personnages jouables, que vous pouvez uniquement contrôler lors des combats. Voici les personnages qui sont présents dans le roster de base de Marvel’s Midnight Suns :

Hunter (avatar)

Iron Man

Dr Strange

Captain America

Captain Marvel

Hulk

Scarlet Witch

Blade

Nico Minoru

Magik

Ghost Rider

Spider-Man

Wolverine

En plus de ces personnages compris dans le jeu de base, quatre autres héros vont sortir via des DLC. On retrouvera notamment :

Deadpool

Venom

Morbius

Storm

Marvel’s Midnight Suns sortira demain sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.