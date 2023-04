Quels personnages sont jouables dans Disney Speedstorm ?

Durant l’accès anticipé, tous les personnages sont jouables dans les modes non-classés, mais pour progresser dans les missions solo ou en multijoueur, il faut obligatoirement les débloquer un à un. Voici l’ensemble des personnages jouables dans Disney Speedstorm (au 18 avril 2023) :

Mickey Mouse

Donald Duck

Dingo

Belle

La Bête

Figment

Mulan

Shang

Hercule

Meg

Mowgli

Baloo

Jack Sparrow

Elizabeth Swann

Bob Razowski

Sulli

Léon

Celia Boa

Cette liste est amenée à évoluer au fil des saisons, puisque le casting va continuer à se remplir d’ici la sortie officielle du jeu, et même après. Mais en lançant l’accès anticipé, vous pourrez contrôler tous ces personnages dans le mode de jeu rapide, et si vous avez de la chance, vous pourrez les débloquer au fur et à mesure dans les autres modes.

Disney Speedstorm est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour plus d’astuces, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet.