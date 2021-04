Life is Strange: True Colors aura droit à un doublage français intégral

Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui préfèrent le doublage français. La série Life is Strange va avoir droit à son premier jeu entièrement doublé dans notre langue avec Life is Strange: True Colors, et c’est Square Enix qui nous l’annonce en nous présentant le casting vocal.

Le casting dévoilé

Life is Strange: True Colors proposera pour la première fois un doublage intégralement en français ! Découvrez son casting d'incroyables talents ! pic.twitter.com/RpERemWwHB — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) April 22, 2021

On retrouvera donc un doublage français pour ce Life is Strange: True Colors, pour celles et ceux qui n’aiment pas lire les sous-titres, ce qui est assurément un gros plus. Voici donc les actrices et acteurs qui donneront de la voix dans le jeu :

Geneviéve Doang qui incarnera Alex

qui incarnera Alex Stéphane Fourreau qui incarnera Gabe

qui incarnera Gabe Adeline Chetail qui incarnera Steph

qui incarnera Steph Bastien Bourlé qui incarnera Ryan

qui incarnera Ryan Alice Taurand qui incarnera Charlotte

qui incarnera Charlotte Maïa Michaud qui incarnera Riley

qui incarnera Riley Nessym Guetat qui incarnera Mac

qui incarnera Mac Isabelle Miller qui incarnera Eleanor

qui incarnera Eleanor Vincent Violette qui incarnera Jed

qui incarnera Jed Benjamin Bollen qui incarnera Ethan

qui incarnera Ethan Marc Bretonniére qui incarnera Duckie

qui incarnera Duckie Céline Melloul qui incarnera Diane

qui incarnera Diane Cédric Dumond qui incarnera Pike

Life is Strange: True Colors est attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre est déjà disponible en précommande.