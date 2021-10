Life is Strange: True Colors sera disponible début décembre sur Switch

S’il est sorti sur la majorité des plateformes prévues le 10 septembre dernier, Life is Strange: True Colors a repoussé sa version Switch quelques semaines avant la date fatidique. Square Enix s’était empressé de préciser que cette version était toujours prévue pour 2021, et visiblement c’est toujours le cas.

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks – we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7

— Life is Strange (@LifeIsStrange) October 20, 2021