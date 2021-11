L’histoire de la Wii : Présentation et avis sur le livre de Third Éditions

De la Famicom à la Switch, en passant par toutes les consoles du géant japonais, nombreux sont les joueurs et joueuses à avoir une histoire d’amour ou de désamour avec l’entreprise Nintendo. Et, parmi toutes les machines imaginées et commercialisées par le constructeur nippon, une d’entre elles à profondément marqué la mémoire de l’industrie : la Wii. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous allons nous intéresser à l’histoire de cette fameuse console au travers d’un livre de Thomas Pillon, sobrement titré L’histoire de la Wii.

De son sous-titre Révolution de palais à Kyoto, l’ouvrage se présente à nous dans un format habituel, long de 224 pages. C’est donc l’occasion de revenir sur le parcours du concurrent direct à la PlayStation 3 et de la Xbox 360, ce concurrent poids légers qui vient boxer sur le ring avec deux combattants de la catégorie poids lourds. Et pourtant, la Wii n’a jamais eu à rougir du succès de ses adversaires tant elle a trouvé son public, malgré une puissance et des graphismes bien en-deçà de ce que ses opposants avaient à proposer.

De la conception de la console à la sortie de son dernier jeu en date en novembre 2019 (Just Dance 2020), l’ouvrage du rédacteur de Gameblog nous entraîne dans un bout d’histoire… un bout d’histoire que nous allons (re)découvrir ensemble.

Un ouvrage complet et nostalgique

Pour élaborer son ouvrage, Thomas Pillon s’est lancé dans une découpe en dix-sept chapitres, accompagnés des habituelles introduction et conclusion auxquelles nous avons toujours droit. Un livre donc fortement découpé, mais qui peut revenir instant par instant sur chaque élément historique important de la console, avant même sa création. Car oui, l’auteur revient tout d’abord sur les raisons qui ont poussé les employés de Nintendo à penser cette console, puis de la concevoir.

D’ailleurs, ce livre nous permet de suivre, au cours des chapitres, l’évolution de la console ainsi que sa vie au fil des ans, pour arriver jusqu’à la console suivante, plus performante mais cependant bien moins appréciée : la Wii U. Mais ce qu’il y a de vraiment intéressant en ce début d’ouvrage, c’est bien le retour sur la nouvelle philosophie que veut développer le géant nippon, en marge de la guerre technologique que se mènent Sony et Microsoft. Et si Nintendo devait viser les joueurs, mais surtout les non-joueurs, ces joueurs qui s’ignorent ?

Après tout, et le succès de la Wii l’a bien démontré, l’objectif premier des hautes instances de Nintendo, dont notamment Satoru Iwata, était de rameuter nombre de personnes de tous horizons : jeunes, personnes âgées, joueurs habitués et autres « casuals ». C’est donc l’occasion aussi de revenir sur les stratégies publicitaires de l’entreprise, mais aussi sur le choix de proposer des jeux atypiques tels que Wii Fit et Wii Sports, des choix qui permettront à la console de trouver sa place dans tant de ménages à travers le monde.

Et dans cette partie plus centrée sur la stratégie marketing de l’entreprise, L’histoire de la Wii nous montre toute la maîtrise de l’analyse de son auteur. Thomas Pillon nous explique très bien comment, à base de spots centrés plutôt sur le consommateur que sur le produit, Nintendo a pu imposer sa vision du jeu vidéo auprès de plusieurs profils que les autres constructeurs n’ont pas su conquérir. Et, même si Xbox s’y est essayé par la suite, le succès en a été bien moins grandiloquent.

Bien rédigé et bien pensé

Mais l’ouvrage de Thomas Pillon n’est pas qu’une simple question d’exposition historique de faits rassemblés puis intelligemment analysés. Non, ce dernier nous propose quelques anecdotes croustillantes tout au long de l’ouvrage. L’une des plus intéressantes reste, à nos yeux, l’opposition stratégique d’Iwata et Fils-Aimé quant au premier bundle connu de la Nintendo Wii. Si ces anecdotes servent au lecteur à savourer un peu plus l’histoire interne de la firme nippone et d’en apprendre plus sur le cheminement de la Wii jusqu’aux sommets, tout cela nous montre à quel point l’auteur s’est impliqué dans son sujet.

Un autre point à souligner dans L’histoire de la Wii, c’est la plume de Thomas Pillon. On ressent la plume du journaliste, parfois concise, parfois plus précise, mais toujours dans une balance permettant à chaque information de trouver son public. L’ouvrage est bien rédigé, plaisant à parcourir et cette première publication chez Third Éditions pourrait, qui sait, donner suite à une seconde. En tout cas, nous serions de la partie.

Pour en revenir au présent ouvrage, il faut aussi savoir que l’auteur revient également sur les quelques fausses notes du constructeur quant à sa console. On pensera notamment au scandale qui a touché les Wiimote, qui nous rappelle sans doute les beaucoup récents problèmes de Joy-Con qui ont frappé tant de possesseurs de la Switch. Nintendo et les manettes, une grande histoire d’amour que ce livre n’oublie pas de nous rappeler.

Faut-il craquer pour L’histoire de la Wii ?

Dès lors, nous pouvons dire que L’histoire de la Wii est un ouvrage très complet qui jouit d’une mise en page agréable, comme l’éditeur nous habitue toujours, et excellemment écrit. Une mine d’anecdotes et autres informations que les anciens (ou toujours actuels) propriétaires d’une Wii prendront un malin plaisir à parcourir.

Par ailleurs, l’ouvrage est toujours proposé en deux éditions, dont le prix et les couvertures varient. Néanmoins, et contrairement à d’autres ouvrages relativement récents, tels que Manga & Sport ou Décrypter The Last of Us, la couverture est souple. Un brin dommage mais pas non plus rédhibitoire tant la qualité reste présente dans le reste.

Ainsi, L’histoire de la Wii est un très bon ouvrage que nous conseillons à tous les nostalgiques de l’époque ou simples amoureux de l’histoire du medium qu’est le jeu vidéo. Entre sources fiables et écriture qualitative, ce livre transporte le lecteur et laisse un sentiment très positif une fois la dernière page tournée.