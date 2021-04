Ainsi parlait Iwata-San : Présentation et avis sur le livre de Mana Books

Dans l’histoire du jeu vidéo, de nombreux noms ont été très marquants. Mais qui peut vraiment se targuer d’avoir réalisé plus de choses qu’un certain Satoru Iwata ? Pas grand monde ! Iwata est un nom emblématique de l’histoire de Nintendo, son président de 2002 à sa mort le 11 juillet 2015. Sous Iwata, ce sont des licences iconiques qui ont été (re)lancées, de nouvelles consoles produites, mais ce sont surtout des employés qui ont pu goûter au succès et au bonheur.

En sa mémoire, nombre de ses dires ont été rassemblés en un ouvrage intitulé Ainsi parlait Iwatan-San. Édité par Mana Books, ce livre sur le légendaire président est sorti ce 1er avril 2021. En l’honneur de cet homme connu du grand public, nous allons revenir sur cette nouvelle publication.

Alors, prêts à plonger dans les conversations menées avec cet homme au leadership bien particulier ? C’est parti !

Un ouvrage retraçant une vie (presque) entière

Grâce à Iwata-San, des millions de cerveaux ont été entretenus avec le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima. Grâce à Iwata-San, ce sont des millions de champions de bowling qui sont nés. Grâce à Iwata-San, ce sont des millions de joueurs qui ont pu gravir les échelons de la Ligue Pokémon sur 3DS. Oui, Iwata-San a marqué l’histoire du jeu vidéo mais aussi celle de millions de joueurs, même si certains d’entre eux ne s’en rendent pas forcément compte.

Dans Ainsi Parlait Iwata-San, le lecteur est emmené dans le passé afin de découvrir le président au travers de nombreuses interviews effectuées au fil des années. C’est donc avec plaisir que nous pouvons découvrir les débuts d’un jeune Satoru Iwata, étudiant le jour et plongeur la nuit, programmant des jeux sur une calculatrice Hewlett-Packard. Évidemment, le visionnaire ne s’est pas arrêté en si bon chemin et l’ouvrage reprend son parcours en entier.

Très intimiste, l’ouvrage est en « je », pour bien nous faire comprendre que l’ensemble des dires s’y trouvant viennent d’Iwata lui-même et non pas des journalistes. C’est ainsi que chacun peut découvrir les techniques de management de cet homme, sa façon de garder ses équipes motivées ou comment, à 32 ans, il a réussi à redresser une compagnie au bord du gouffre. Plus qu’une lecture passionnante, cet ouvrage pourrait donner de nouvelles idées à n’importe quel patrons en manque d’idées !

Quoi qu’il en soit, Ainsi parlait Iwata-San nous permet de découvrir le dirigeant, mais aussi l’homme qui se cache derrière. Tout fan de Nintendo peut ainsi apprendre que Satoru Iwata était avant tout un homme humble, capable de reconnaître les forces et faiblesses de chacun, les siennes y compris. C’est pourquoi il n’hésite pas à mettre en avant l’importance d’une équipe diversifiée, où chacun peut combler les manquements des autres. En tant que dirigeant, composer de la musique lui était, par exemple, impossible, c’est pourquoi il avait le plus grand respect pour ses compositeurs.

Nintendo aime Iwata autant qu’Iwata aime Nintendo

En outre, les explications d’Iwata nous permettent d’en savoir un peu plus sur son arrivée chez Nintendo et son histoire chez eux. Débarqué en 2000, l’homme est propulsé au rang de président de l’une des plus grandes entreprises du monde du jeu vidéo deux ans plus tard, en 2002. Ainsi parlait Iwata-San est alors l’occasion pour nous de découvrir les échanges entre lui et Hiroshi Yamauchi au moment de la passation de « pouvoir ».

On comprend très vite pourquoi Nintendo a tant changé sous la direction de Satoru Iwata. C’était, en quelque sorte, le dernier ordre d’Hiroshi Yamauchi : changer les choses. Un ordre qu’il a très bien compris puisque les choses ont radicalement changé. Avec l’aide de Shigeru Miyamoto (le père de Mario, rien que ça), il créera la Nintendo DS quelques temps plus tard. Et personne ne peut nier que cette console portable a marqué les esprits et durablement changé la façon de concevoir et consommer le jeu vidéo avec des consoles portables.

En parlant de Miyamoto, ce dernier s’exprime aussi dans ce livre. Dans un chapitre intitulé « Raconter M. Iwata », ce dernier nous explique comment l’homme était perçu et comment, malgré sa position hiérarchique, il était plus un ami qu’un dirigeant. Puis, c’est au tour de Shigesato Itoi de donner son avis sur la question. Ce chapitre est donc une occasion en or de mettre en relation le paraître et le perçu, une occasion d’approfondir un peu plus nos connaissances de l’homme qu’était Satoru Iwata et ainsi entrer encore un peu plus dans son intimité.

En accompagnement de toutes ces confidences, que cela soit de Satoru Iwata lui-même ou de ses proches collègues, des confessions du président nous sont fournies sans contexte à la fin de chaque chapitre. Des confessions concernant son travail, les licences sur lesquelles il travaillait (Zelda par exemple), ou encore sur sa vie (« Sur ma carte de visite, je suis un président d’entreprise. Dans ma tête, je suis développeur de jeux vidéo. Mais dans mon cœur, je suis un joueur. »). Ainsi parlait Iwata-San est donc un florilège de tout ce que l’on apprécie dans un ouvrage « biographique » : des souvenirs, des confidences et moult informations sur tout un tas de choses que l’on ignorait !

Faut-il craquer pour Ainsi parlait Iwata-San ?

Comme vous l’aurez compris, Ainsi parlait Iwata-San est un livre très intéressant, intimiste, où le lecteur peut en apprendre plus sur la vie et la personnalité du légendaire président de Nintendo. Très complet de part l’intervention d’autres interlocuteurs, il est une magnifique toile retraçant le parcours de cet homme remarquable.

Dans son édition, Mana Books a pris soin de nous fournir une jolie couverture cartonnée. Différente de celle proposée dans sa version originale, la couverture francophone est bien plus jolie et paraît moins « vide ». Un petit plaisir pour les yeux et pour les doigts. Pour la traduction de Djamel Rabahi, si elle présente quelques coquilles, ces dernières sont bien vite oubliées tant cet ouvrage transporte le lecteur grâce à la fluidité de sa lecture.

Dès lors, Ainsi parlait Iwata-San est un livre à posséder absolument si vous êtes fan de Nintendo, de ses licences, ou tout simplement de l’histoire du jeu vidéo. Ce recueil regorge d’anecdotes et le plaisir procuré par la découverte du parcours de l’un des acteurs principaux de notre medium favori en font un immanquable !