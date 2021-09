Manga et Sport : Présentation et avis sur le livre de Third Éditions

Avec la Coupe d’Europe de Football, les jeux olympiques, les jeux paralympiques, la reprise des championnats de moult sports en Europe, amateurs de sports et amoureux de jeux vidéo de sport en ont eu pour leur argent ces derniers mois. C’est d’ailleurs dans ce tumulte sportif que Third Éditions a décidé de nous sortir le livre Manga et Sport : Une passion japonaise. Un livre bien d’actualité et légèrement atemporel de par le sujet qui y est traité.

A la plume, on retrouve Rufio, ou Antony Teixeira si vous préférez. Rien qu’avec un rapide coup d’œil sur le titre de l’ouvrage, on comprend tout de suite de quoi il va retourner. Oui, il s’agit bien de parler de sport au travers du medium qui fait rayonner la culture nippone à travers le monde : le manga.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’auteur de ce livre, il s’agit d’un vidéaste possédant une chaîne YouTube intitulée Koma. Sur cette dernière, il a d’abord parlé de jeu vidéo, avant de s’attaquer à la thématique du sport et du manga, et plus particulièrement des mangas de combat et de la boxe. Une activité qui lui a valu d’être assez connu sur la toile et d’aboutir à l’écriture du bouquin dont nous vous parlons aujourd’hui.

Avec un tel bagage et une expérience de nombreuses années à traiter de la thématique, nul doute que l’auteur a des choses à nous raconter sur le sujet. Nous allons voir ensemble ce qu’il peut bien vouloir nous transmettre et si tout cela vaut un achat ou non !

Un peu de contexte

De par son passé universitaire, Antony Teixeira est un habitué de l’écriture, et surtout d’un travail de recherche et d’analyse semblable à ce que proposent les ouvrages de Third Éditions. Dès lors, rien d’étonnant à ce qu’on le retrouve à réaliser cet exercice. D’emblée, rappelons que la maison d’édition a pour mot d’ordre de ne pas proposer d’images dans ses ouvrages, Manga et Sport ne faisant ainsi pas exception à la règle, contrairement à Voyagez au Japon à l’époque.

Ainsi, l’ouvrage commence par l’habituel plan. Ce dernier nous annonce une découpe de l’ouvrage en quatre parties distinctes. En tant que lecteurs récurrents des publications de la maison d’édition, nous ne sommes absolument pas surpris, ni par cette structure, ni par la présence des inévitables avant-propos, conclusion et bibliographie.

Si l’avant-propos s’avère intéressant pour contextualiser le sujet et mettre en avant l’intérêt de l’analyse qui en découle, cette partie sera vite oubliée. En effet, personne parmi les amoureux de sport ou de manga ne contredira l’évidence même de l’importance du sport et de l’exposition médiatique dont jouit ce milieu. C’est plutôt l’analyse même de la montée en puissance de cette industrie qui attirera le lecteur, à savoir le premier des quatre vrais chapitres qui composent l’ouvrage. Dans cette partie, ce sont alors les modifications de la culture, de l’économie, et de la politique du pays qui sont passées sous le crible de l’auteur.

Néanmoins, l’auteur ne fait qu’effleurer le sujet des perturbations subies par le pays durant de nombreuses décennies. Pour une vision plus globale, mais aussi un plus grand approfondissement du sujet et de l’impact de l’occident sur le Japon, notamment au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, je vous invite à vous référer à l’ouvrage de Nicolas Deneschau et Thomas Giorgetti, L’Apocalypse selon Godzilla. Après tout, ici, il est plutôt question de sport. Et, soyons honnêtes, les japonais n’ont pas attendu les occidentaux pour commencer à jouer au foot ou au baseball. Quoi qu’il en soit, Antony traite excellemment du goût des japonais pour le sport, notamment au travers de la mise-en-place d’un système scolaire où le sport occupe une place relativement importante.

Pour de nombreuses analyses

Mais pour les passionnés de sport et de mangas, c’est surtout la seconde partie de Manga et Sport qui retiendra l’attention. En effet, Antony Teixeira y traite des passions japonaises pour le sport et donc des histoires imaginées autour de ces derniers. Chaque sport a droit à son moment de gloire, notamment via des exemples parlants comme Ashina no Joe ou encore Tiger Mask. Certaines pratiques, néanmoins, restent absentes de cet ouvrage, comme l’athlétisme par exemple, pour lequel on connaît pourtant le goût prononcé des nippons. Mais bon, le but de cette publication n’est pas non plus de traiter des adaptations de pratiques sportives, mais plutôt de l’amour des occupants de l’archipel pour ces derniers. Autrement, nous aurions besoin d’une encyclopédie en de nombreux volumes pour pouvoir tout présenter.

Pour nous faire l’étalage de son savoir-faire en matière de traitement de l’information, Rufio (pour varier) nous propose aussi une analyse du format des cases, mise en page des différents sports. Il est toujours intéressant, avec une analyse de la sorte, de pouvoir rapidement comparer ce qui se fait dans les nombreuses disciplines sportives, en mettant, par exemple, Rookies et Prince of Tennis en parallèle, où en regardant comment Hinomaru Sumo se rapproche où s’éloigne d’un Tiger Mask, et c’est chose faisable grâce à l’organisation de cette partie du livre. Une partie donc très complète, diablement bien organisée et dont le contenu ne laissera pas insensible les pratiquants où amateurs de telle ou telle discipline.

En outre, l’auteur nous montre aussi sa compréhension du milieu via un travail d’analyse sur les personnages. Au final, quel est le rôle du héros et du rival dans les œuvres, quel est la place du parent, du mentor, ou encore l’importance du scénario dans une œuvre portée par la sueur et la rigueur d’un entraînement intensif ? Un travail intéressant qui permet aux lecteurs vétérans de mettre en exergue des points communs, mais aussi des variations face aux œuvres plus « classiques », où le héros tente de sauver le monde à la force de ses bras, où de détruire une organisation rivale grâce à la taille de son cercle d’amis. Bref, une autre lecture du manga de sport, au regard d’une industrie où les genres sont multiples.

Enfin, le Manga et Sport d’Antony s’attarde sur un autre aspect important de telles œuvres : leur découpage et leur rythme. Comment le découpage des cases et leur contenu peut amener du rythme dans des compétitions sportives où chaque action est, au final, statique sur le papier. Et, encore une fois, l’auteur nous montre toute sa compréhension du medium ainsi que la finesse de son analyse sémantique en nous aidant à comprendre les différents choix effectués par les mangakas, mais aussi l’impact émotionnel qu’ont ces choix sur le lecteur une fois posés sur le papier.

Faut-il craquer pour Manga et Sport : Une Passion Japonaise ?

Si vous avez, ne serait-ce qu’un peu, pris le temps de lire entre les lignes de cet article, alors la réponse coule de source. Manga et Sport : Une Passion Japonaise est un ouvrage bourré de bonnes idées, bien amenées, synthétisées à la perfection et permettant de mieux cerner les tenants et aboutissants du sujet. On ressort de la lecture avec une meilleure compréhension de l’amour des japonais pour le sport, mais aussi de l’importance des œuvres sportives dans l’industrie du manga.

Également, le livre est très bien construit et l’auteur montre une confiance totale en ses connaissances du sujet. D’ailleurs, son travail est bien aidé par l’édition de Third, puisque le livre est, en plus d’être intéressant, très beau. Si la mise-en-page reste assez simple, au contraire du livre sur Peter Molyneux par exemple, le présent ouvrage reste très agréable à parcourir, avec une couverture des plus réussies, en standard comme en first-print.

Dès lors, nous recommandons sans crainte Manga et Sport aux amoureux de mangas sportifs, voire même aux amoureux de mangas tout court. Et pourquoi pas aussi aux amoureux de sport ? Après tout, le contenu de ce bouquin est intéressant pour tous et saura ravir les lecteurs de tous horizons, pour peu qu’un des deux sujets traités ici vous transporte déjà à la base !