Destiny 2: Beyond Light présente un nouveau trailer

La prochaine grande aventure prévue pour Destiny 2, à savoir Beyond Light (ou Au-delà de la Lumière dans notre jolie langue), vient tout juste d’avoir droit à un nouveau trailer qui nous en dit plus sur la lune Europe, que l’on sera amené à visiter.

Découvrez les mystères enfouis d’Europe

Cet environnement glacé permettra donc de découvrir de nombreux secrets tout en faisant face à de nouveaux ennemis. On notera que ce trailer arrive le jour où cette extension était censée sortir initialement, avant d’être repoussée à novembre.

Destiny 2: Beyond Light sera disponible dès le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Le titre sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X.