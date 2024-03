Les Razmoket reviennent dans un jeu de plateformes à l’allure rétro avec une édition physique sur PS5 et Switch

Si vous avez grandi dans les années 90, vous avez peut-être été bercés par le dessin animé Les Razmoket, qui nous faisait suivre des bébés pas comme les autres et plein de folie. Plusieurs adaptations en jeu vidéo sont nées de ce programme, aux alentours des années 2000, notamment sur PlayStation 1 et Game Boy, mais le dessin animé fait aujourd’hui beaucoup moins parler et est donc moins sujet à un être porté en jeu vidéo. Sauf du point de vue de Nickelodeon, qui a décidé de faire confiance à Wallride Studios, The MIX Games pour développer un nouveau titre, distribué physiquement par Maximum Entertainment France et Limited Run Games.