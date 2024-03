L’équipe d’Apex Legends est bien concernée par les licenciements chez Electronic Arts

On savait que Respawn était touché par la vague de renvois, mais il est maintenant précisé que l’équipe d’Apex Legends est particulièrement touchée par cette mesure. Le level designer Aaron Stump a confirmé la chose via un tweet, où il regrettait de devoir dire au revoir à ses désormais ex-collègues.

Même chose pour Peter Stewart, scénariste, qui n’est pas renvoyé mais qui assiste au départ de plusieurs membres de l’équipe. Alex Ackerman, en charge des réseaux sociaux autour du titre, fait partie des personnes mises à la porte après avoir œuvré plus de 5 années auprès de la communauté du jeu. Le compte Apex Legends News, toujours très au fait de l’actualité sur le jeu, indique qu’une source lui mentionne que ces renvois ont été plutôt brutaux, voire traités de façon « froides et inhumaine ».

Layoffs have hit the Apex Legends development team. Unclear how many staff have been affected.

One staff member said: "The way I was treated was so cold and inhumane during the process today. Just tossed out like trash." pic.twitter.com/Q8mKpnY4l6

