LEGO Star Wars La Saga Skywalker : Une date de sortie et du gameplay

Présenté pour la première fois en juin 2019, LEGO Star Wars The Skywalker Saga a continuellement été repoussé. D’abord prévu pour le printemps dernier, la compilation qui va regrouper l’ensemble des épisodes principaux de la saga cinématographique, a régulièrement décalé son arrivée, avant de nous promettre des nouvelles pour 2022. L’attente a été longue mais l’on a enfin une vraie date de sortie.

La force sera puissante en avril

En plus de nous donner rendez-vous pour le 5 avril, LEGO Star Wars The Skywalker Saga (La Saga Skywalker en français) nous dévoile une (très) longue vidéo de gameplay. Véritable présentation d’ensemble, celle-ci nous permet d’avoir un tour d’horizon de ce qui nous attend. On pourra ainsi redécouvrir les neuf films adaptés en LEGO que l’on pourra commencer dans l’ordre que l’on souhaite.

On nous promet le jeu LEGO le plus complet, que ce soit en termes de contenus ou de fonctionnalités. Si l’on pourra revivre les moments importants des longs-métrages, on pourra également réaliser des missions secondaires qui s’attarderont sur certains éléments du lore en compagnie de plus de 300 personnages jouables, plus de 100 véhicules et 23 planètes à explorer. Les mécaniques de gameplay semblent également avoir été modernisées, avec des combos pour enchaîner ses adversaires et des tirs au blaster plus simples à viser.

Les plus attentifs auront remarqué en fin de vidéo l’ajout d’un mode Marmonnements. En l’activant, les voix des personnages seront remplacés par des marmonnements. De quoi insister un peu plus sur l’aspect parodique des adaptations LEGO.

Précommandes, date et édition deluxe

Par ailleurs, TT Games et Warner Bros sont revenus sur les bonus et autres éditions. Si les précommandes avaient déjà été lancées chez certains revendeurs, maintenant qu’on a la date de sortie, les réservations repartent de plus belle : les précommandes numériques donneront droit à un accès anticipé au pack de personnages Trooper le jour de la sortie, qui sera ensuite disponible pour les autres joueurs un mois après. Obi-Wan Kenobi « classique » est également proposé pour les achats numériques.

En physique, il sera possible de mettre la main sur l’édition Deluxe, qui comprendra une minifigurine exclusive de Luke Skywalker avec du lait bleu à collectionner. Enfin, le contenu des futurs packs des personnages a été montré, regroupé sous l’étiquette d’une « Character Collection » : 7 packs, dont 7 DLC, répartis de cette manière :

The Mandalorian Saison 1

The Mandalorian Saison 2

The Bad Batch

Rogue One: A Star Wars Story

Classic Characters

Solo: A Star Wars Story

Trooper Pack

Pas plus d’image à ce sujet, bien que l’on peut voir un aperçu sur le visuel plus haut : on imagine que le premier fait référence à l’un des deux packs Mandalorian, où Grogu sera disponible en tant que compagnon/familier, puis on devine que les deux autres extraits viennent des packs Classic et Bad Batch.

Prenez vos agendas, LEGO Star Wars La Saga Skywalker sortira le 5 avril 2022 sur PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.