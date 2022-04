LEGO Star Wars: La Saga Skywalker fait un vrai carton sur Steam et en Grande-Bretagne

Malgré tous ses reports, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker était tout de même l’un des jeux les plus attendus de ce printemps. Le fait de pouvoir suivre toute la saga en un seul jeu, avec des centaines de personnages iconiques, avait de quoi attirer à la fois les fans de Star Wars et les amateurs de jeux LEGO, et visiblement, le succès a été au rendez-vous pour TT Games, qui dépasse de très loin tous les chiffres des précédents jeux LEGO.

Au sommet des charts

Tout d’abord, le jeu est un succès complet sur Steam. Avec un pic à 82 517 joueuses et joueurs en simultané (selon SteamDB), le titre est de très loin le jeu LEGO le plus populaire de la plateforme, loin devant le deuxième jeu LEGO du classement, LEGO Marvel Super Heroes et son pic à moins de 6 000 personnes.

Même succès en Grande-Bretagne, selon les chiffres fournis par le GSD. Selon les premiers résultats, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker réalise le deuxième meilleur lancement d’un jeu physique sur le territoire en 2022, tout juste dépassé par Légendes Pokémon Arceus.

C’est donc mieux qu’Elden Ring, ce qui n’est pas un mince exploit, même si Eurogamer rappelle que les comparaisons peuvent être faussées étant donné que contrairement à beaucoup d’autres, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est sorti un mardi (au lieu du vendredi), ce qui permet de réaliser une meilleure semaine de lancement.

Le titre a visiblement pu compter sur la Switch pour se vendre par palettes, car c’est bien cette version qui a été la plus demandée. Naturellement, le jeu se hisse en tête des ventes de la semaine dernière, et a même le mérite de faire ressurgir Lego Harry Potter Collection dans ce top :

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Kirby and the Forgotten Land FIFA 22 Elden Ring Pokémon Legends: Arceus Mario Kart 8 Deluxe Lego Harry Potter Collection WWE 2K22 Just Dance 2022 Animal Crossing: New Horizons

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.