LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, combien de temps pour finir le jeu ?

Après de nombreux reports, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker sort enfin aujourd’hui pour le plus grand bonheur des fans de Star Wars et des fans du jeu de briques. Cette aventure promet de nous faire revivre les neuf films principaux de la saga, de quoi assurer beaucoup d’heures de jeu en perspectives, surtout avec tous les défis annexes à accomplir. Alors, combien de temps faut-il pour terminer LEGO Star Wars: La Saga Skywalker ?

Quelle est la durée de vie de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker ?

Avec les neuf films à revisiter, et sa structure plus ouvertes que les anciens jeux LEGO, ce LEGO Star Wars: La Saga Skywalker a droit à une durée de vie assez conséquente pour un jeu de la sorte. D’autant plus qu’il compte de nombreux collectibles à ramasser, ce qui veut dire que terminer le jeu à 100% requiert de tous les trouver.

Voici la durée de vie de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker selon nos estimations :

Histoire principale : Environ 15 heures

Environ 15 heures Histoire principale + quêtes annexes : Entre 20 et 25 heures

Entre 20 et 25 heures Finir à 100% : Entre 40 et 50 heures

Cela peut évidemment changer d’un utilisateur à un autre, mais si vous jouez au titre en ligne droite, en fonçant et en ne se préoccupant que de l’histoire, une quinzaine d’heures devrait suffire à le terminer. Il y a évidemment bien d’autres choses à faire, comme débloquer tous les personnages jouables (même si cela peut aller vite en fin de partie avec les multiplicateurs de pièces), qui sont présents par centaines, ainsi que le millier de collectibles qui vous attend.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.