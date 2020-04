Legends of Runeterra : Quinn est prête à rejoindre les rangs de Demacia

Alors que sa sortie officielle aura lieu à la fin du mois, Legends of Runeterra commence à dévoiler les nouvelles cartes qui seront ajoutées lors du déploiement de la première extension du jeu. Parmi les 120 annoncées, on retrouvera Quinn qui rejoindra Garen et Lux au sein des rangs de Demacia.

Valor paré au combat

Lorsque vous l’invoquerez sur votre terrain, elle fera automatiquement appel à son compagnon Valor, un aigle possédant comme elle la compétence « Éclaireur » qui permet de vous rallier une fois par round la première fois que vos éclaireurs attaquent seuls. Pour faire évoluer la championne au rang supérieur, elle doit vous voir attaquer quatre fois. Une présentation de gameplay est disponible dans le trailer ci-dessus.

Le compte Twitter officiel du titre a également dévoilé une petite partie des autres cartes qui accompagneront Quinn dans trois semaines. Elles sont visibles ci-dessous.

Actuellement en bêta ouverte sur PC, Legends of Runeterra déploiera sa version 1.0 sur cette même plateforme mais aussi sur iOS et Android le 30 avril prochain.