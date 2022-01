Légendes Pokémon Arceus se montre une dernière fois avec un ultime trailer

Alors que les leaks se multiplient depuis la semaine dernière autour du jeu, Légendes Pokémon Arceus continue sa promotion et nous donne rendez-vous pour ce vendredi afin de découvrir la licence sous un nouveau jour. Et vous n’étiez pas encore convaincu, le jeu s’offre un dernier trailer qui fait le tour de ses environnements et de l’aventure qui nous attend.

Un dernier trailer pour patienter

Malgré ce que le titre du trailer laisse à penser, non, vous ne verrez pas les évolutions des trois starters ici, du moins pas complétement, même si de toute façon, les spoils pullulent un peu partout sur les réseaux sociaux. C’est l’occasion de jeter un dernier coup d’oeil à la région d’Hisui et aux Pokémon que l’on va rencontrer, que l’on devra tous capturer pour compléter le Pokédex.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre FAQ complète à propos du titre. Vous pouvez aussi consulter notre article pour trouver le jeu au meilleur prix.