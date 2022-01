Légendes Pokémon Arceus, où le trouver au meilleur prix ?

C’est bientôt le grand jour pour les fans de Pokémon, qui vont pouvoir redécouvrir la série sous un nouveau jour avec Légendes Pokémon Arceus, qui prend le pari de l’ouverture. Cet épisode fait partie des jeux les plus attendus de cette année 2022, et il intrigue autant qu’il interroge, grâce à une formule qui diffère des jeux Pokémon que l’on a l’habitude de voir. Pour celles et ceux qui sont déjà convaincu de tenter l’expérience, voici où trouver Légendes Pokémon Arceus au meilleur prix.

Où trouver Légendes Pokémon Arceus à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Légendes Pokémon Arceus est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

C’est donc chez Leclerc que l’on retrouve la meilleure offre parmi les revendeurs en ligne, suivie à quelques centimes par Amazon et d’autres.

Promo Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo Switch) - Acheter sur Amazon L’expérience Pokémon la plus réaliste jamais créée vous attend début 2022; Vous êtes plongé dans le monde ouvert de la région de Sinnoh à l’état sauvage

Pour les collectionneurs, n’hésitez pas non plus à regarder les différentes offres de chaque revendeur, comme Micromania, qui propose une figurine en cas de précommande.

Légendes Pokémon Arceus sera disponible sur Switch dès le 28 janvier prochain.