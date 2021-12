Légendes Pokémon Arceus présente son Voltorbe de la région Hisui

Légendes Pokémon Arceus présentera bien quelques nouveaux Pokémon à capturer, mais fera aussi la part belle aux Pokémon déjà connus, dont certains auront droit à des versions « locales » issues de la région d’Hisui. On a récemment pu découvrir les nouvelles formes de Zorua et Zoroark, et c’est maintenant au tour du Pokémon trompe-l’œil de se parer des couleurs de la région, à savoir Voltorbe.

Voltorbe change de look

Sur le site officiel du jeu, un mini-jeu est apparu il y a quelques heures, mettant en avant Ball Masqué, qui nous invitait à fouiller dans un tas de Pokéball. La surprise au bout de cet événement n’était autre qu’un nouveau trailer pour le jeu, illustrant Voltorbe façon Hisui.

En dehors de ses yeux qui vont quelques peut changer, le Pokémon est ici raccord avec les vieilles Pokéball utilisées à l’époque de Légendes Pokémon Arceus. On notera également que le Pokémon sera de type Plante en plus du type Électrik.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.