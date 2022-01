Légendes Pokémon Arceus dévoile 6 minutes de gameplay

La sortie de Légendes Pokémon Arceus approche et le jeu semble toujours aussi mystérieux. C’est probablement pour cela que Nintendo Japon vient de dévoiler une vidéo de 6 minutes qui revient sur une partie des changements apportés par cet épisode. Malheureusement, c’est en japonais donc il nous manque les informations indiquées par la voix-off, mais cela nous permet au moins de voir du gameplay récent.

Légendes Pokémon Arceus rappelle les bases

La vidéo nous montre donc un peu plus les expéditions en illustrant d’avantage le système d’approche des Pokémon sauvages ainsi que leur capture. On rappelle qu’ici le moteur du jeu est la progression du Pokédex, qui ne se contente plus de demander de tous les attraper une fois. On a aussi un nouvel aperçu de la ville qui nous sert de base avec ses boutiques, son craft et même l’enclos qui remplace les Boîtes du PC.

On espère que la vidéo sera vite traduite, mais même sans comprendre la voix-off, il faut bien avouer que tout cela a de quoi intriguer. Et surtout, cela semble mieux tourner que dans les vidéos précédentes même si le résultat reste toujours un peu en dessous de ce que l’on pouvait espérer graphiquement, que ce soit le niveau de détails du monde ou tout simplement les textures par exemple.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch. Si vous êtes curieuses ou curieux, sachez que notre foire aux questions à propos du jeu sera postée dans les prochaines minutes pour tenter de vous apporter un maximum de réponses.