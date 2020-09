Legend of Keepers fait le tour du propriétaire en vidéo

L’équipe de Goblinz Studio a profité de l’AG French Direct qui s’est déroulé ce mercredi 26 août pour revenir sur Legend of Keepers. A travers une vidéo de deux minutes, le jeu de gestion/roguelite se présente et montre son concept, le tout, en français.

Incarnez le maître des donjons

A vrai dire, rien de bien nouveau pour les connaisseurs du titre, mais une occasion idéale de découvrir ses particularités pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Les développeurs nous présentent ainsi le fonctionnement et les mécaniques de Legend Of Keepers où les joueurs n’incarneront pas les gentils mais le boss ennemi.

Vous devrez alors faire face aux héros qui veulent piller votre trésor et qui viennent dans votre donjon. A vous de gérer vos sbires, de placer vos pièges et de faire face à cette troupe d’aventuriers pour préserver votre règne. Tout cela, en ayant à disposition plusieurs boss pour varier vos sessions.

Si jamais le titre vous intéresse, sachez qu’il propose une démo gratuite avec Legend of Keepers: Prologue, idéal pour faire ses premières armes. Il est aussi actuellement disponible en promotion sur GOG.com. Legend of Keepers est actuellement disponible en accès anticipé et reçoit régulièrement des mises à jour. Retrouvez toute l’actualité de l’AG French Direct sur notre page dédiée.