Legend of Keepers sort aujourd’hui et nous montre son trailer de lancement

Après quelques temps passés en accès anticipé, Legend of Keepers sort aujourd’hui officiellement dans sa version 1.0, l’occasion d’implémenter quelques nouveautés et de se faire connaître d’un nouveau public. Le titre de Goblinz Studio nous montre un dernier trailer pour fêter cette sortie.

Le jeu est maintenant disponible

Vous pouvez donc vous procurer ce dungeon-crawler dans sa version complète dès aujourd’hui sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), Google Stadia et Nintendo Switch. Avec la 1.0, le jeu a droit à cinq monstres supplémentaires, des événements en plus, une classe de héros inédite et deux modes de jeu, Ascension et Endless.

Pour rappel, Legend of Keepers nous place dans le peau des méchants, qui combattent les héros qui envahissent leurs domaines. Il faut alors user de tous les pièges possibles pour empêcher ces aventuriers de mettre la main sur le trésor qu’ils convoitent.