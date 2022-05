Legend of Keepers : Le DLC Soul Smugglers se présente en vidéo

Sorti dans sa version complète il y a maintenant un tout petit plus d’un an, Legend of Keepers continue de recevoir du nouveau contenu pour divertir sa communauté. Goblinz Studio a annoncé il y a peu qu’un gros DLC allait ajouter encore plus de nouveautés prochainement, et le studio a profité de l’AG French Direct pour nous rappeler à quoi s’attendre avec cette extension nommé Soul Smugglers, qui se présente en vidéo.

Accueillez un nouveau maître

Soul Smugglers promet d’être le DLC final de Legend of Keepers, et par conséquent, il compte bien clore ce chapitre en beauté, avec un contenu conséquent.

On y retrouvera donc un nouveau maître à découvrir, le Seigneur Squelette, ainsi que cinq missions inédites. Une nouvelle promotion, le Cimetière, sera intégrée, tandis qu’une mécanique de jeu inédite permettra de voler des Fragments d’âmes pour améliorer nos monstres. Avec encore plus de pièges et d’artéfacts à découvrir, ce DLC promet donc d’insuffler un peu de nouveautés de vos parties, et ce dès cet été, lorsque Soul Smugglers sera disponible.

Legend of Keepers est disponible sur sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), Google Stadia et Nintendo Switch.