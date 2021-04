Legend of Keepers planifie sa date de sortie pour le 29 avril sur Switch et PC

En accès anticipé depuis plus d’un an, Legend of Keepers a finalement annoncé la date de sortie de sa 1.0 désormais fixée pour le 29 avril prochain. Quelques nouveautés seront à prévoir pour accompagner la nouvelle version du jeu de Goblinz Studio.

L’heure des héros est révolue !

En effet, celle-ci inclura deux nouveaux modes de jeu : Ascension et Endless. Parler de nouveautés n’est peut-être pas justifié ici car ces modes étaient déjà disponibles pour ceux qui s’étaient procurés le Supporter Pack. Il vous sera alors donner le choix de jouer avec une équipe par défaut ou de créer la vôtre via un éditeur d’équipe.

Le jeu sera disponible dans sa version complète dès le 29 avril 2021 sur PC via GOG, Steam, Stadia et Epic Games Store ainsi que sur la Switch.