Sumo Digital (Sackboy: A Big Adventure) annule sa nouvelle licence et va se concentrer sur des partenariats

Les projets en solo, c’est terminé

Depuis quelques temps, Sumo Digital cherchait à créer une nouvelle licence pour venir remplir son catalogue. Malheureusement, les finances du groupe ne sont pas au beau fixe et ce dernier vient d’annoncer qu’il laissait tomber ce projet afin de se concentrer uniquement sur des jeux en collaboration avec des partenaires externes. En somme, des jeux comme Sackboy: A Big Adventure ou Team Sonic Racing, qui sont des titres pensés en lien avec des tiers.

Pour le moment, aucun licenciement n’est clairement annoncé mais Sumo Digital prévient que cela « aura un impact sur nos studios et nos employés ». L’inverse aurait été difficile à croire.

On peut maintenant se demander ce qu’il en est de The Chinese Room. Tout juste sorti de Still Wake the Deep, on peut d’ores et déjà penser que le studio n’a pas rencontré le succès ici et que c’est aussi pour cela que Sumo Digital ne veut plus se risquer à une nouvelle licence. Pour l’instant, The Chinese Room s’insère dans la nouvelle stratégie de Sumo Digital en travaillant avec Paradox sur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ce qui le place peut-être à l’abri des licenciements. Pour les autres, comme le studio de Newcastle qui développait justement une nouvelle licence, l’avenir est plus flou.