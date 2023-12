Le trailer de Light No Fire est celui qui a été le plus vu parmi ceux diffusés Game Awards

Croisons les doigts pour que l’histoire ne se répète pas

Le site Wccftech a comptabilisé les vues de chacun des trailers révélés pendant les Game Awards, et c’est visiblement Light No Fire qui trône en tête. Le prochain projet de Hello Games affichait plus de 4,65 millions de vues au moment du classement, alors qu’il en compte aujourd’hui plus de 5,6 millions, faisant de lui la vidéo la plus vues sur le compte du studio.

Light No Fire has become the most viewed video on our channel in less than 24 hrs that’s enough now, you can stop 😅https://t.co/6seWMpdBBJ — Sean Murray (@NoMansSky) December 9, 2023

Ce qui est bien plus que le deuxième de cette liste, qui n’est autre que le DLC Valhalla pour God of War Ragnarok, avec 4,26 millions de vues il y a quelques jours, tandis que la troisième place a été attribuée au trailer de Marvel’s Blade avec 3,9 millions de vues. Jurassic Park Survival et Monster Hunter Wilds ferment ensuite la marche.

Si ce classement est tout à fait approximatif (et donc a prendre avec des pincettes), on pourra s’estimer heureux de voir qu’une nouvelle licence d’un studio relativement petit arrive à attirer l’attention et à se hisser aux côtés d’autres licences bien plus grand public. Maintenant, on espère que l’histoire de No Man’s Sky n’est pas en train de se répéter, même si elle commence de la même manière.