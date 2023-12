Entrez dans le Valhalla pour y affronter les vieux démons de Kratos

Kratos entrera effectivement dans le fameux Valhalla après son affrontement final contre Odin et le départ d’Atreus. Notre spartiate devra ainsi affronter les échos de son passé. De quoi proposer une nouvelle conclusion à God of War Ragnarök, qui fût ô combien excellent. Sachez que le titre sera par ailleurs dans l’esprit d’un rogue-lite.

En effet, il sera ici question de délaisser toute ses armes à l’entrée du Valhalla, puis d’aller se frotter à de nouvelles combinaisons d’ennemis et bien d’autres joyeusetés dans ce DLC totalement gratuit. Comme tout rogue-lite qui se respectent, God of War Ragnarök: Valhalla demandera aux joueurs et joueuses de recommencer de zéro à chaque nouvelle mort, et des améliorations temporaires comme définitives seront de la partie.

Bien évidemment, il faudra choisir avec attention les glyphes temporaires pour améliorer ses statistiques, sélectionner des atouts ou apprendre de nouvelles attaques runiques car cela aura visiblement un impact sur vos nouvelles tentatives. Le concept d’explorer les profondeurs du Vahalla est donc très excitant, d’autant qu’il sera possible de sélectionner son mode de difficulté qui aura un impact sur la qualité des récompenses. L’accessibilité sera de mise pour chaque joueurs et joueuses, et notez que le DLC gratuit sera accessible peu importe où vous vous situez dans l’aventure principale du soft.

Nous avons hâte d’essayer ce DLC gratuit, et notez que God of War Ragnarök: Valhalla sera disponible le 12 décembre prochain sur PS4 et PS5.