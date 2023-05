Dead by Daylight : De nouveaux jeux sont prévus chez Supermassive et Midwinter, tandis que Nicolas Cage débarque

On vous l’accorde, il y beaucoup d’informations surprenantes à digérer dans ce titre. La licence Dead by Daylight se porte mieux que jamais et Behaviour Interactive compte bien la faire perdurer dans le temps avec quelques nouveautés, et surtout de nouveaux jeux. On a déjà eu droit à l’étonnant spin-off Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, qui ne serait en réalité que le premier d’une longue liste puisque de nouveaux titres autour de la série sont en développement.