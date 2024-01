Le studio Larian (Baldur’s Gate 3) ne veut vraiment pas publier ses jeux sur des services d’abonnements

Vincke avait déjà dit qu’il ne faudrait pas compter sur une sortie de Baldur’s Gate 3 sur un service d’abonnement, et il explique aujourd’hui pourquoi il émet des inquiétudes à propos de ce modèle économique. Dans une série de tweets, il revient sur ses doutes quant à la viabilité à long terme des abonnements dans le jeu vidéo :

Et c’est pour toutes ces raisons que le PDG de Larian ne veut pas que les jeux de son studio finissent sur ces services :

En somme, si les abonnements peuvent apporter du bon, les voir devenir de plus en plus importants n’est pas très rassurant pour Swen Vincke. L’avenir nous dira ce que le public (ou l’industrie) choisira comme modèle économique prédominant.

Whatever the future of games looks like, content will always be king. But it’s going to be a lot harder to get good content if subscription becomes the dominant model and a select group gets to decide what goes to market and what not. Direct from developer to players is the way. https://t.co/wEUvd5adt0

