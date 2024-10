Le RPG Clair Obscur: Expedition 33 fait le point sur son prix ainsi que sur sa durée de vie

Une durée de vie plus qu’acceptable pour un prix tout aussi raisonnable

Avec son dernier trailer et son casting vocal 5 étoiles, tout le monde pensait que Clair Obscur: Expedition 33 était une production massive qui allait forcément être vendue plein pot. Sauf que le jeu est apparu dans certains listings au prix un peu plus doux de 49,99 $, soit certainement 49,99 € chez nous. Ce qui est une bonne nouvelle, même si chez certains, cela interroge sur l’échelle du jeu, et plus spécifiquement sa durée de vie.

Pour répondre à ces craintes, le studio a ainsi pris la parole sur Twitter. Il précise dans un premier temps que oui, Sandfall Interactive reste une petite équipe et que Clair Obscur: Expedition 33 ne bénéficie pas d’un budget à la hauteur de celui des AAA premiums. Ce qui ne l’empêchera pas d’avoir une durée de vie de 30 heures pour boucler son histoire, et le double pour tout voir :

« Nous sommes une petite équipe avec un esprit indépendant et nous créons quelque chose que nous considérons comme vraiment spécial. Nous ne sommes pas un studio AAA, c’est notre premier jeu et nous voulons que le plus grand nombre de personnes possible découvre notre monde. Soyons clairs : nous avons mis tout notre cœur et toute notre âme dans ce jeu. Lorsque vous jouez à Expedition 33, vous pouvez vous attendre à plus de 30 heures de jeu principal et à autant de contenu annexe pour nos Expéditeurs perfectionnistes. Les prix que vous voyez chez vos détaillants locaux sont exacts et nous avons hâte que vous mettiez la main sur le jeu. »

Et c’est… beaucoup ? Le studio semble vouloir être modeste, mais fournir une aussi grande durée de vie pour une première production n’a rien de honteux, bien au contraire. Cela donnera peut-être encore plus hâte de découvrir ce Clair Obscur: Expedition 33, qui arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series (et inclus dans le Game Pass) dès le printemps 2025.