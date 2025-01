Le prochain jeu Fantasy Life devrait également sortir sur PS4 et PS5 selon une fuite du PlayStation Store

L’information n’est pas encore tout à fait officielle, mais c’est tout comme. Hier, le site Gematsu a repéré une page PlayStation Store qui listait ce Fantasy Life i: La Voleuse de temps sur PlayStation 4 ainsi que sur PlayStation 5, alors que le jeu n’était jusqu’ici annoncé que sur Nintendo Switch. Même si PlayStation a vite réagi en mettant hors-ligne cette page, le mal était fait. Level-5 devrait sans doute annoncer les versions PlayStation de son titre d’ici peu de temps, si l’on en croit les informations disponibles sur cette page.

On peut en effet y voir la mention d’une date de sortie pour ce Fantasy Life i: La Voleuse de temps, qui serait disponible dès le 23 avril prochain. Autant dire qu’à moins d’un nouveau report qui reste tout à fait possible (on commence à être habitués avec Level-5), le jeu devrait à nouveau être présenté d’ici très peu de temps pour préparer en douceur sa sortie dans trois petits mois.

A PlayStation Store page for FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time was published before being quickly removed last night. It lists PS5 / PS4 versions, and an April 23 release date (or April 24—time zones). Currently only *officially* announced for Switch release in April.

