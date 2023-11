Le jeu Wonder Woman pourrait-il intégrer des éléments de jeu service ?

Le jeu reste toujours mystérieux

On pouvait déjà pressentir que le jeu Wonder Woman pourrait être plus qu’un jeu solo, avec la fuite d’une première image qui laissait apparaitre plusieurs personnages, laissant craindre une potentielle dimension coopérative. Ce qui serait le point de départ parfait (pour l’éditeur) afin d’introduire des éléments de jeu service et des microtransactions pour faire perdurer le jeu sur plusieurs années. Rien n’est encore confirmé, mais sur une offre d’emploi de Monolith Productions (repérée par Wccftech) indique que le studio est à la recherche d’un Lead Software Engineer, et qu’avoir des compétences pour aider à alimenter un jeu service serait un plus.

Ce qui ne veut pas dire pour autant que le jeu Wonder Woman aura une allure de jeu service, loin de là. Cette capacité qui est demandée ici est facultative dans l’offre postée par le studio. Mais entre cet élément et les récents propos du patron de Warner Bros, sans compter l’absence remarquée du titre depuis deux ans, il est normal de penser que le jeu pourrait intégrer ce modèle économique suite à un changement de direction. On ne tirera pas de conclusion hâtive pour autant, en espérant maintenant revoir le titre aux Game Awards pour nous rassurer sur l’état de son développement.