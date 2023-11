Warner Bros Games veut développer davantage des jeux service à l’avenir avec ses grosses licences

Parce que ça a l’air de si bien marcher

Les jeux service qui fonctionnent vraiment se comptent sur les doigts de la main, mais on peut comprendre que certains studios cherchent leur propre perle rare tant le genre peut être porteur en cas de succès. Mais les élus sont peu nombreux et ces derniers mois, on a pu voir beaucoup de jeux service tomber en disgrâce, à l’image de Marvel’s Avengers. Suicide Squad: Kill the Justice League suit le même chemin que le titre de Crystal Dynamics et sa mauvaise réception auprès du public montre que le pari est risqué.

Ce qui n’empêche pas David Zaslav, PDG de Warner Bros, de croire au potentiel du genre. Dans le dernier bilan financier du groupe, il a rappelé que Warner Bros Games était très important pour l’entreprise et que les jeux service seraient maintenant l’objectif principal du groupe. Le but : transformer les plus grandes licences en jeu qui peuvent être alimentés en contenu pendant 3 à 4 ans :

« Notre objectif est de transformer nos plus grandes franchises avec une base essentiellement sur consoles et PC et avec des calendriers de sortie qui s’étalent sur trois à quatre ans, pour y inclure davantage de gameplay via des services live et des extensions multiplateformes et gratuites, dans le but de permettre à davantage de joueurs de consacrer plus de temps à plus de jeux. En fin de compte, nous voulons favoriser l’engagement et la monétisation sur des cycles plus longs et à des niveaux plus élevés. »

On imagine que David Zaslav (qui ne vient pas de l’industrie du jeu vidéo) a surtout regardé ce que certains de ses concurrents arrivaient à dégager de leurs jeux service tout en se disant que faire la même chose avec les licences de Warner Bros ne devrait pas être trop compliqué. Allez dire cela aux fans de MultiVersus.

Et pendant ce temps, aucune mise à jour n’a été donnée sur l’avancement de Suicide Squad: Kill the Justice League, pourtant prévu pour début février. Nouveau report en vue ? On le saura très vite, surtout si le jeu ne montre pas sa pomme durant les Game Awards.