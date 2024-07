Le jeu Harry Potter: Champions de Quidditch nous fait découvrir ses premières images de gameplay en vidéo

Volez la vedette à Harry

Warner Bros a enfin levé le voile sur les premières images concrètes de ce Harry Potter: Champions de Quidditch, dans lequel on pourra affronter nos amis en ligne ou bien se consacrer au mode Carrière en solo.

Cette présentation nous permet aussi de voir les différentes arènes dans lesquelles on tentera d’attraper le Vif d’or, tout en nous montrant quelques visages connus. Harry, Drago, Ron et les autres seront bien présents dans le jeu, histoire d’assurer un peu de fan service supplémentaire. Mais vous pourrez également créer votre propre avatar qui visera la Coupe du Monde de Quidditch avec son propre style.

Les éditions de Harry Potter: Champions de Quidditch

L’éditeur a aussi fait le point sur les différentes éditions de Harry Potter: Champions de Quidditch. L’Édition Numérique Standard sera bien vendue à 29,99 € tandis que les Éditions Numérique et Physique Deluxe seront affichées à 39,99 €. Pour rappel, aucune microtransaction n’est à prévoir, mais il existe tout de même des bonus de précommandes (le skin de balai Éclair de feu Suprême) et des packs exclusifs pour débloquer des objets plus rapidement.

L’édition Deluxe contiendra 2 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu ainsi que les packs des différentes maisons. Voici leur contenu :

Pack Maison Serpentard : ​

: ​ Skin de balai Chasse-orage Ouragan (Serpentard) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serpentard) ​ Emblème de blason de la maison Serpentard

Pack Maison Poufsouffle : ​ Skin de balai Chasse-orage Tempête de sable (Poufsouffle) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Poufsouffle) ​ Emblème de blason de la maison Poufsouffle ​ ​​

: ​ Pack Maison Serdaigle : ​ Skin de balai Chasse-orage Cyclone (Serdaigle) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serdaigle) ​ Emblème de blason de la maison Serdaigle ​ ​​

: ​ Pack Maison Gryffondor : ​ Skin de balai Chasse-orage Tempête de feu (Gryffondor) ​ Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Gryffondor) ​ Emblème de blason de la maison Gryffondor ​

: ​

Harry Potter: Champions de Quidditch sera disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series dès le 3 septembre, et plus tard dans l’année pour la version Switch. Le jeu sera aussi compris dans l’abonnement PS Plus du mois de septembre du 3 au 30 septembre.