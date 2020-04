Le jeu de déménagement Get Packed sort finalement aujourd’hui

Parmi les annonces du Stadia Connect du 28 avril, on peut noter quelques arrivées surprises. Octopath Traveler et PlayerUnknown’s Battlegrounds font évidemment partie des titres populaires mais l’on y retrouve également l’intrigant Get Packed, un jeu coopératif qui sort en exclusivité temporaire sur la plateforme de Google.

Un prix, une date et un lancement

Alors que l’on n’avait aucune date, Get Packed fait son apparition sur le store de Stadia avec une arrivée fixée ce mardi 28 avril. Eh oui, le bougre est déjà disponible et il est possible de mettre la main dessus pour 19.99€. Assez insolite quand on sait que Moving Out, un autre jeu de déménagement sort également aujourd’hui.

Il s’agit d’un jeu coopératif jouable jusqu’à 4 joueurs et il est possible d’y jouer aussi bien en local qu’en ligne. Un mode Campagne permet de suivre différents niveaux et des modes Versus et Destruction viennent ajouter un peu de piment. Si vous voulez en savoir plus, on s’était entretenu avec l’équipe de développement il y a peu pour vous proposer un aperçu inédit de Get Packed.