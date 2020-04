Moving Out débarque aujourd’hui et ça déménage

Moving Out est un jeu de simulation de déménagement complètement barré dans lequel vous devrez, à priori simplement, transporter les boites et autres objets dans votre camion. Mais tout cela serait bien trop simple et quelques obstacles vont se dresser sur votre chemin.

Un partygame sympathique

Dans la même veine qu’un Overcooked, le jeu trouve sa saveur en multijoueur et perdra de sa superbe en solo. Vous devrez donc, jusqu’à 4 joueurs (uniquement en local), déménager un certain nombre d’objets de la maison vers votre camion, le tout en veillant à ce que tout puisse rentrer en vous organisant. Il y a 30 niveaux avec des objectifs variés afin de bien vous creuser les méninges. Moving Out est disponible sur PC (Via Steam), Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, ainsi qu’une démo afin de vous faire un avis sur le jeu.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test ainsi que la liste des trophées/succès afin d’obtenir le 100% pour les chasseurs et plus acharnés d’entre vous.