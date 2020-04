PlayerUnknown’s Battlegrounds arrive sur Stadia, gratuit pour les abonnés Pro

On attendait quelques surprises pendant ce Stadia Connect du 28 avril. Finalement, il faudra se contenter de quelques apparitions et portages, parmi lesquels on peut noter l’arrivée de PlayerUnknown’s Battlegrounds. La bonne nouvelle, c’est qu’il est disponible dès maintenant.

Le détail des prix

Après Electronic Arts, c’est au tour de PUBG Corporation de s’associer à Google pour proposer une version Stadia de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Celle-ci est disponible dès maintenant dans une édition standard à 29.99€ ou à travers une Pioneer Edition à 39.99€ avec en bonus le Pass Survivant (Cold Front et un pack de tenues exclusives Stadia).

Quant aux abonnés Stadia Pro, vous pouvez profiter du titre dès maintenant puisqu’il vient de rejoindre l’offre. D’ailleurs, rappelons qu’actuellement, il est possible de profiter d’un essai gratuit de 2 mois pour accéder à ces jeux supplémentaires et aux autres fonctionnalités (4K, remises, son surround 5.1…).