Le jeu de cartes Pokémon TCG Pocket dépasse déjà les 10 millions de téléchargements

The Pokémon Company penche actuellement sur plusieurs projets Pokémon majeurs dont certains ont malheureusement été victime d’une grosse fuite de données chez Game Freak. Des jeux qui ne devraient pas sortir avant un petit moment, Nintendo souhaitant certainement profiter d’eux pour booster sa prochaine console. Alors on patiente comme on le peut, en allant faire un tour du côté des mobiles avec Pokémon TCG Pocket, qui reprend le concept du jeu de cartes à collectionner. Et lorsque l’on dit « on » cela englobe beaucoup de monde.