On a joué à Pokémon TCG Pocket, LE nouveau jeu à ne pas louper pour les collectionneurs de Pokémon

Collectionnez les tous !

Une fois son compte créé, la première chose que chaque joueur va pouvoir faire, c’est d’ouvrir son tout premier booster de cartes. Pour le moment, seule une extension sera disponible pour le lancement comprenant 200 cartes, mais d’autres seront évidemment ajoutées au fil du temps.

Avant d’ouvrir le précieux paquet, on peut choisir celui que l’on veut parmi plusieurs motifs (ce que l’on retrouve d’ailleurs dans le TCG physique). Dans notre cas, nous avions le choix entre trois motifs de paquet différents. Notez que le choix a une petite importance puisque quelques cartes sont exclusives à certains modèles.

Une fois le motif sélectionné, on peut ensuite choisir son paquet parmi une dizaine et l’ouvrir. Là, on peut manipuler le paquet et choisir de l’ouvrir face cachée pour plus de surprise. Un glissement de doigt et enfin les précieuses cartes sont révélées une à une.

Un système de rareté est évidemment de la partie, symbolisé par des losanges sous la carte, mais aussi par le style visuel de la carte. Si les plus communes ne disposent que d’une simple illustration, les plus rares bénéficient de sublimes effets de 3D. Les plus chanceux pourront également tomber sur des cartes “immersives” donnant l’impression de plonger au cœur de l’illustration de la carte.

On peut ensuite retrouver l’ensemble de nos cartes obtenues, les observer et manipuler en détail, et même ranger ses plus rares sur des stands de présentation à montrer à ses amis.

Les joueurs pourront également créer des groupes de cartes à exposer à l’aide d’intercalaires obtenus en jeu. Nous avons pu voir l’exemple d’une collection de cartes Evoli exposées ensemble avec un magnifique intercalaire représentant Evoli et ses évolutions.

En plus des boosters, on peut aussi accéder à la “Pioche Miracle”. Concrètement, cela permet de récupérer aléatoirement une carte d’un paquet ouvert par un autre joueur. Rassurez-vous, il s’agit d’une copie et l’autre joueur ne perdra pas sa carte.

Avec ces 200 cartes au lancement, il y a déjà de quoi faire et nul doute que les extensions suivantes arriveront rapidement. Ces dernières sont toutefois totalement déconnectées du TCG physique qui reste sur son propre cycle de parution. Les cartes présentes dans Pokémon TCG Pocket sont exclusives au jeu, et bien qu’elles puissent comporter des illustrations déjà vues dans la version physique du jeu de cartes, certaines illustrations sont spécifiquement réalisées pour le jeu mobile.

Le meilleur dresseur ce sera moi

Si l’aspect collection a son importance, le titre n’oublie pas pour autant les amateurs de combats Pokémon. Contre l’IA ou des joueurs du monde entier, il est possible de se lancer dans des affrontements selon les règles officielles du jeu de cartes, mais dans une version simplifiée.

N’ayant jamais véritablement pratiqué ce pan du TCG Pokémon, nous ne saurions pas vraiment vous dire à quel point ces combats varient. Cependant, on nous a confirmé que cette version permet des parties plus rapides et donc adaptées au support mobile et que ces règles simplifiées permettent à chacun d’appréhender ces affrontements.

Les meilleurs joueurs sauront sans soucis constituer les meilleurs decks, mais le jeu n’oublie pas les novices et permet des options pour aider à la création de son deck ou même le prêt de decks tout faits.

Enfin, pas d’inquiétude si les combats ne sont pas votre tasse de thé, le jeu peut les faire à votre place. Ainsi, il reste possible d’accomplir les quêtes dédiées à ce mode et d’obtenir les récompenses associées.

Un jeu pour toutes les bourses ?

Nous avons beaucoup aimé ce qui nous a été montré lors de notre essai. Cependant, une question nous est régulièrement venue en tête : est-ce que le modèle économique sera plaisant aussi bien pour les joueurs free-to-play que les joueurs prêts à mettre la main au portefeuille ?

S’il n’est pas possible d’y répondre avant la sortie complète prévue pour le 30 octobre, nous avons tout de même vu quelques éléments de réponse.

Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est possible d’ouvrir que deux booster gratuitement par jour. Toutes les douze heures, un nouveau paquet gratuit est disponible. Attention, il n’est pas possible d’en cumuler plus de deux, ce qui incite les joueurs à se connecter au moins une fois par jour.

Il est cependant possible de payer pour obtenir des “Sablier booster”, des objets permettant de réduire la durée d’obtention d’un nouveau paquet. Actuellement, le taux de conversion était de un “Sablier booster” pour une heure de moins à attendre.

Les “Pioches Miracle” permettant de récupérer la carte d’un booster ouvert par un autre joueur ont une durée limitée et sont perdues si non ouvertes à temps. Mais il est possible d’acheter un “Rembobinateur” pour remonter le temps et le retrouver. Tout comme l’obtention des boosters, l’obtention d’une “Pioche Miracle” se fait en patientant suffisamment. On peut toutefois utiliser des “Sabliers Miracle” pour réduire la durée.

Le jeu permettra de récupérer quatre types de monnaies différentes, et ce gratuitement. Des “Tickets Boutique”, obtenus en terminant des missions ou des combats par palier​ qui s’échangent contre des objets décoratifs. Des “Tickets Insignes”, obtenus en terminant des collections par thème ou des missions Cartodex​ qui s’échangent contre des insignes pouvant être ajoutés au profil de joueur. On a également des “Tickets boutique spécial” obtenus en consommant des cartes rares de sa collection​ et qui s’échangent contre des accessoires spéciaux. Enfin, il y a les “Tickets boutique événements” obtenus en terminant des missions d’événement qui disparaissent à la fin de l’événement et s’échangent contre des accessoires à durée limitée.

En plus de tout cela, le jeu proposera une monnaie payante : les “Poké lingots”. Proposés en pack de différentes quantités (le plus petit est un lot de cinq lingots pour 0,99 €), ils peuvent réduire la durée d’obtention d’un booster de deux heures ou servir à acheter certains accessoires.

Enfin, un abonnement mensuel à 9,99 € permettra d’ouvrir un troisième booster par jour et débloque les missions premium avec la possibilité d’obtenir des cartes promo uniques et des objets en jeu supplémentaires, tels que des tapis de Jeu, des protège-cartes et des pièces​. Les cartes promo obtenues avec le pass premium possèdent les mêmes attaques et talents que les cartes “gratuites”, mais ont une illustration différente.

Les joueurs free-to-play pourront tout de même obtenir des récompenses cosmétiques sans payer en accomplissant des défis. Ces derniers peuvent concerner l’aspect collection, l’aspect combat ou faire partie d’événements limités dans le temps.

Nous sommes très impatients de pouvoir mettre les mains sur le jeu complet, ouvrir des booster et admirer les cartes obtenues puis découvrir les combats Pokémon. On espère simplement que le jeu ne sera pas trop agressif envers les joueurs free-to-play en générant une frustration s’ils ne mettent pas la main à la poche. Réponses le 30 octobre prochain sur Google Play ou l’Apple Store.