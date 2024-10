Game Freak est victime d’une gigantesque fuite autour de Pokémon, des anciens jeux aux nouveaux sur Switch 2

Un coup dur pour l’entièreté de la licence Pokémon

Comme pour Insomniac Games, pas question de relayer directement mis en avant dans ces leaks (vous les trouverez facilement sur Reddit). Sachez seulement que cette fuite est historique et concerne énormément de projets, anciens comme futurs. D’abord car on retrouve là-dedans de nombreuses données propres aux employés de Game Freak, qui sont fortement touchés par ce leak, mais aussi parce qu’il règne une grande confusion autour de ce qui est réel ou non, étant donné que des petits malins ont profité de la panique autour de la fuite pour répandre de fausses informations.

Que ce soit les codes sources d’anciens jeux, les travaux préparatoires des génération 3 à 5, les premiers concept-arts pour l’anime, des détails très importants sur l’univers même des Pokémon (avec des informations très importantes sur le lore des jeux)… on y retrouve de tout. Il est même question des futurs films Pokémon sur grand écran.

Ce qui attirera surtout l’attention, ce sont toutes les informations qui ont été révélées à propos de Légendes Pokémon Z-A, le nouvel épisode qui doit arrivera l’année prochaine, ainsi que tout ce qui gravite autour d’un nouveau jeu pour la Switch 2, dont le nom de code a été révélé. Et dans tout cela, la 10ème génération de Pokémon est aussi au centre de toutes les discussions.

Game Freak reconnaît la fuite

Face à l’ampleur de cette fuite, Game Freak a été forcé de réagir dans un communiqué. L’entreprise a reconnu la fuite sans pour autant préciser si toutes les informations sont authentiques ou non, et prévient que les données personnelles des employés sont en danger. On parle ici d’une fuite à hauteur de plus d’un tera de données, avec plus de 2 600 personnes concernées puisque cela comprend aussi bien les employés actuels que les anciens, tout comme tous les partenaires du studio.

On l’a vu avec l’affaire Palworld, Nintendo, Game Freak et The Pokémon Company ont un service juridique qui ne fait pas de cadeau et nul doute que la ou les personnes à l’origine de la fuite seront lourdement condamnés.