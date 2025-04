Le jeu OutRun sera bientôt adapté au cinéma par le réalisateur Michael Bay et l’actrice Sydney Sweeney

No Pain No Gain

Il aurait été difficile de l’inviter. Voir le réalisateur des films Transformers, Armageddon et compagnie s’attaquer à une licence de jeu vidéo était sans doute inévitable dans le climat actuel à Hollywood, mais personne n’aurait pu prédire que Michael Bay irait chercher une série qui n’est plus toute jeune et aussi peu connu du grand public qu’est OutRun. Cette dernière a beau être un monument du jeu de course arcade, elle est délaissée depuis presque 20 ans suite à la sortie de OutRun 2006: Coast 2 Coast. Mais qu’importe, il ne suffisait que d’un nom qui rappelait vaguement quelque chose à certains pour choisir de l’adapter au cinéma.

Deadline révèle que c’est Universal qui gère le projet, et Michael Bay ne sera pas le seul maître à bord selon le site. L’actrice Sydney Sweeney, très en vogue ces derniers temps à Hollywood (découverte dans la série Euphoria), sera elle aussi rattachée à ce film, mais en tant que productrice. On ne sait pas si elle jouerait aussi dedans, mais le script n’est pas encore finalisé. Toru Nakahara et Shuji Utsumi de Sega vont aussi superviser le projet, comme avec les films Sonic.

Pas encore de date de sortie de ce film OutRun, encore faut-il que la production démarre vraiment.