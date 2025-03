Tout comme It Takes Two, Split Fiction va lui aussi être adapté en film

Tout le monde s’arrache le projet

C’est Variety qui révèle l’information en que Story Kitchen, le studio qui est déjà en charge de l’adaptation d’It Takes Two et tant d’autres, planche sur ce film Split Fiction selon les sources du site qui étaient présentes à la Game Developer Conference cette semaine. Et toujours selon le site, c’est une véritable bataille qui commence à s’opérer en coulisses entre les différents géants d’Hollywood, qui s’arrachent cette adaptation. Vu le succès du jeu et du précédent titre de Hazelight, on comprendra aisément pourquoi.

Mais on commence également à douter de la faculté de Story Kitchen à gérer autant de projets. On rappellera que ce studio pilote également les adaptations de Tomb Raider, celle de Disco Elysium, Dredge, Clair Obscur: Expedition 33, Just Cause… et tant d’autres. Et ça commence à faire beaucoup, sans doute beaucoup trop, ce qui explique pourquoi la quasi majorité de ces projets n’a pas encore vu le jour, ni même leur mise en chantier. Donc sauf si Split Fiction est une priorité pour celui qui en achètera les droits de diffusion, il faudra être patient avant de voir le jeu être adapté sur petit ou grand écran.