C’est le Last of Us Day, mais ne vous attendez pas à de nouvelles informations sur des projets de la part de Naughty Dog

Un anniversaire sans folie

Avec la série HBO qui a cartonné et le récent remake du jeu sorti initialement sur PS3, la licence The Last of Us se porte très bien. Et c’est justement pour cela que pour le Last of Us Day du dixième anniversaire de la sortie du premier épisode était très attendu. Si Naughty Dog a bien prévu de fêter l’événement comme il se doit en organiser un stream pour cette journée si spéciale, il ne faut en revanche pas s’attendre à une quelconque annonce autour des jeux, ni autour de la série.

C’est le studio lui-même qui a souhaité mettre les choses en clair afin de ne pas créer des attentes démesurées. Dans un tweet, Naughtu Dog déclare :

« Nous célébrons cette fête avec un stream demain à 9h [le 26 septembre à 18h chez nous] présentant des annonces axées sur les produits dérivés et bien plus encore. Bien que nous honorions les 10 ans de la série, nous ne discuterons pas des futurs projets de jeux ou de la série. »

Voilà qui a le mérite d’être clair. Pas d’infos sur la saison 2 de The Last of Us, et pas de détails concernant un éventuel troisième épisode ou le spin-off multijoueur, qui a été repoussé en interne. Vous êtes prévenus.