The Last of Us : Selon Bella Ramsey (Ellie), la saison 2 de la série n'arrivera pas avant fin 2024, début 2025

L’incroyable succès de la série The Last of Us a poussé HBO à commander une saison 2 sans attendre la fin de la diffusion de la première. Cette deuxième fournée d’épisodes devrait naturellement narrer certains des événements de The Last of Us: Part II, mais il semblerait qu’une seule saison supplémentaire ne suffise pas pour adapter l’intégralité du deuxième jeu. Et il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir quelle portion a été adaptée, puisque cette deuxième saison ne devrait pas être diffusé avant un bon moment.

Une diffusion en 2025 très probable

Pedro Pascal, qui incarne Joel, avait déjà affirmé que le tournage de cette saison 2 pourrait arriver dès cette année, mais il devrait en toute logique durer aussi longtemps que celui de la première saison, soit presque un an. Une sortie avant l’automne 2024 semblait donc d’ores et déjà impossible, ce que confirme Bella Ramsey, l’interprète d’Ellie, au micro du Jonathan Ross Show :

« Je pense que nous tournerons probablement à la fin de cette année, ou au début de la prochaine. Et puis c’est long, c’est environ un an de tournage, donc la diffusion sera probablement fin 2024, début 2025. »

Rien de très étonnant dans les déclarations de l’actrice, étant donné à quel point le tournage peut être long. D’ici là, on rappelle que la saison 1 est disponible sur Amazon Prime Vidéo et qu’elle sortira en DVD et Blu-ray dès cet été.