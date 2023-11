La version PS5 de The Last of Us Part II semble se confirmer, bientôt l’annonce ?

Une annonce de plus aux Game Awards ?

Si vous possédez une PS5 et que vous souhaitez acheter The Last of Us Part II (avec sa version PS4), on ne pourra que trop vous conseiller de freiner un peu votre envie avant de voir si le jeu n’est pas annoncé sur PS5 dans les prochains jours. Le compte PlayStation Game Size, qui surveille de près les changements apportés au PlayStation Store, a noté qu’une version PS5 native de The Last of Us Part II venait d’être ajoutée à la base de données du PS Store (information confirmée par Insider Gaming). On peut aussi penser que cela indique probablement l’arrivée d’une version PC pour le jeu.

Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’un simple portage ou si Naughty Dog compte vendre cette version comme un remaster, mais on imagine désormais que l’annonce est très proche. Et ça tombe bien, puisque les Game Awards se déroulent dans quelques jours maintenant. On aura donc les yeux fixés sur l’évènement et sur le compte du studio.