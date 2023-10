The Last of Us Part II : La piste d’un remaster semble se confirmer pour le jeu de Naughty Dog

Est-ce vraiment nécessaire ?

Rien n’est encore confirmé par Naughty Dog, mais la page LinkedIn de Mark Pajarillo (repérée par ResetEra), qui a travaillé sur ce deuxième épisode en tant environment artist, mentionne très clairement que l’intéressé a œuvré sur la production d’environnements pour « Last of Us Part One et The Last of Us 2: Remastered ». Difficile de croire à une simple erreur de frappe ici étant donné que le terme « remastered » est écrit noir sur blanc, et cela ne fait que confirmer les soupçons qui sont présents depuis quelques mois autour de cette nouvelle version potentielle.

L’existence d’un remaster ne devrait surprendre personne puisque le premier The Last of Us avait eu droit à un portage PS4 très rapide. Avec le succès de la série TV, Naughty Dog a probablement envie que cette suite bénéficie aussi d’une version PS5 afin d’attirer encore plus de monde, du moins celles et ceux qui ne savent pas que le jeu PS4 est retrocompatible. On prendra malgré tout ces indications avec prudence en attendant une éventuelle confirmation de la part du studio.