La PS5 atteint le cap des 25 millions de consoles écoulées dans le monde

Grâce aux résultats financiers de Sony pour la fin du deuxième trimestre fiscal, nous avons droit à une mise à jour concernant les chiffres de la PS5. Même si la console est encore difficile d’accès pour bon nombre d’acheteurs potentiels, elle poursuit son petit bonhomme de chemin en matière de ventes.

Kratos pourra-t-il booster les ventes ?

Durant les trois mois de ce deuxième trimestre fiscal (et qui s’est terminé le 30 septembre 2022), Sony annonce avoir écoulé 3.3 millions de PlayStation 5 à travers le monde. Au total, c’est donc 25 millions de consoles qui ont probablement trouvé preneur à travers le monde. La firme précise aussi que cela correspond plus ou moins au score de l’année dernière durant la même période.

Pour la fin de cette année fiscale (jusqu’au 31 mars 2023), Sony a pour objectif de vendre 18 millions de machines sachant que pour le moment, 5.7 millions se sont déjà vendues. On imagine que la firme compte, entre autres, sur le blockbuster God of War Ragnarok pour donner un coup de boost aux ventes en fin d’année et au-delà.

Rien d’impressionnant dans le domaine des ventes de consoles même s’il faut préciser que les limitations de stocks peinent à combler la demande. Pour vous donner un ordre d’idée, la PS4 avait écoulé 29.4 millions d’unités pour un même temps d’existence. Parmi les autres chiffres intéressants communiqués lors de ces résultats, on note une baisse parmi les abonnés du PlayStation Plus : 45.4 millions d’abonnés cette année contre 47.2 millions d’abonnés l’année dernière durant la même période (soit une baisse de 1.8 million).

Pas de quoi sortir le champagne, mais rien d’alarmiste pour l’instant du côté de Sony. Il y a néanmoins une baisse de 49% des bénéfices que l’entreprise explique par des hausses de coûts de développement, des récentes acquisitions comme le rachat de Bungie, et un dollar fort. Il semble tout de même que la hausse du prix de la PS5 a permis une augmentation des recettes dans la division gaming.