The Witcher 3 : Le mod « NextGen Edition » est disponible et CD Projekt Red n’hésite pas à en faire la pub

Pour quelques pixels en plus

The Witcher 3 est loin d’être vilain aujourd’hui et reste très agréable à l’oeil, surtout sur PS5, Xbox Series et PC. Pour autant, tout n’est pas parfait et Halk Hogan avait le sentiment de pouvoir pousser les choses encore plus loin en améliorant les textures.

C’est ainsi qu’est né le projet de mod répondant au nom de « The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition », qui permet de donner un petit coup de peinture aux objets dans l’environnement. Le mod agit également sur l’éclairage, les ombres et les couleurs, pour un rendu qui ne devrait pas demander beaucoup plus de performances de la part de votre machine.

CD Projekt Red a remarqué l’engouement autour de ce projet et n’a ainsi pas hésité à en faire la promotion sur ses propres réseaux sociaux, saluant le travail réalisé qui ne dénature pas l’esprit du jeu original. Le studio va même jusqu’à partager le lien de ce mod, qui est d’ores et déjà accessible gratuitement pour celles et ceux qui voudraient le tester. Beau joueur.