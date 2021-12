Kromaticube : Notre avis sur le jeu indépendant de GameDevStories

Afin de rester dans des œuvres misant sur les réflexes et l’instinctivité, comme dans le récent Klang 2, nous avons pu jouer à Kromaticube. Si ce nom ne vous dit rien c’est normal, il s’agit d’un petit jeu indépendant édité et développé par GameDevStories, un studio français composé d’une seule personne.

Le titre sort ce 15 décembre 2021 sur Steam, IOS, Itch.Io et Gamejolt, en plus de prévoir un portage sur les plateformes mobiles dans le courant de l’année 2022. N’hésitez pas à visiter le site officiel pour plus d’informations.

60 secondes chrono

Kromaticube est un vertical scroller à la direction artistique minimaliste et rétro. Il se compose de 6 niveaux, chacun étant représenté par un cube de couleur et une ambiance musicale propre. Le but du jeu est simple, en vous déplaçant de droite à gauche à l’aide des flèches, vous devez réussir à survivre pendant 60 secondes afin de déverrouiller le niveau suivant. Un concept basique mais intéressant qui pousse au défi. L’intention étant de proposer une expérience à la fois fluide et nerveuse.

Par son concept, le jeu peut se rapprocher d’un Cubefield ou encore Super Hexagon de Terry Cavanagh. GameDevStories a d’ailleurs explicitement puisé dans la formule de ce dernier pour la conception de Kromaticube. Le gameplay peut également renvoyer à d’autres jeux plus connus, on pense à Doodle Jump et consorts pour le côté simple et primaire, mais basé sur une approche addictive. Le but de ces jeux étant de faire en sorte que les joueurs et joueuses se dépassent devant le challenge proposé.

Le titre se veut volontairement difficile. Il s’agit d’apporter cette dose de challenge nécessaire à la réalisation de ses objectifs, à savoir susciter la persévérance chez les joueurs et joueuses. La musique va jouer un rôle essentiel au travers des niveaux. Composée par l’artiste suédois Dunderpatrullen, spécialisé dans la chiptune music, aussi appelé 8-Bits qui, logiquement, se définit par des sonorités obtenues par synthétiseur, tout droit sorties des années 70 et 80. Cela apporte irrémédiablement une atmosphère rétro, en plus de stimuler.

La simplicité, le challenge et l’addiction

Affaire de challenge, Kromaticube demande persévérance et concentration. Si le principe est simple, pour vous en sortir vous allez devoir mémoriser le pattern des obstacles ainsi qu’assimiler le bon rythme pour les esquiver. La plus-value de ces genres de jeux, Kromaticube n’y fait pas exception, c’est l’évolution de nos capacités et réflexes qui est rapidement visibles en jeu, alors qu’elle se produit en nous de façon plutôt imperceptible. C’est gratifiant de réussir un niveau qui, sur les premières tentatives, semblait hors de notre portée.

Au fil des essais, le cerveau s’habitue au rythme et vous permet de développer une instinctivité certaine. Ce faisant, vous pouvez atteindre régulièrement ce qu’on appelle le flow. C’est-à-dire que vous atteignez un point d’équilibre entre vos capacités propres et la difficulté de l’expérience jouée. Ainsi vous entrez dans un état durant lequel votre immersion est totale, et votre maîtrise aussi. En outre, les niveaux vont évoluer et réinitialiser aléatoirement leur disposition de départ, par le biais de plusieurs combinaisons afin de compliquer la tâche. Et de vous empêcher un minimum d’apprendre par cœur la disposition des obstacles.

Enfin, sachez que dans Kromaticube tout est basé sur le timing et la précision. Cela sera de plus en plus le cas au gré des niveaux parcourus. Puis, n’oublions pas la musique qui, plus que de simplement mettre dans l’ambiance, va servir à dynamiser chacun des stages et surtout faire office d’indicateur de progression dans ces derniers. La rythmique évolue ce qui peut participer, un temps soit peu, à mettre une pression sur le joueur ou la joueuse. Mais rassurez-vous, la rythmique imposée est liée aux obstacles qui surgissent et non à un quelconque tempo musical à suivre.

En conclusion

Petit jeu indépendant sans prétention, Kromaticube parvient efficacement à remplir ses objectifs et ses intentions. Dynamique, fluide et surtout addictif comme il se doit, le titre de GameDevStories propose un très bon challenge pour les amoureux du genre. De surcroît, ce projet montre aussi que la force d’un concept et d’une direction artistique cohérente peut suffire à produire un jeu plaisant et très ludique.

On espère qu’à terme de nouveaux niveaux seront disponibles afin de prolonger un peu plus l’expérience, bien qu’en l’état le gameplay soit très bien maitrisé. Nul doute que si le portage sur mobile est réussi, il sera bénéfique à ce Kromaticube dont le concept nous paraît fait pour le support mobile. Très bon moyen pour passer le temps, avec ses parties rapides et engageantes, nous vous recommandons l’expérience.