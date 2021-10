Kôichi Sugiyama, compositeur culte de la saga Dragon Quest, est décédé

La saga Dragon Quest est aujourd’hui en deuil. Kôichi Sugiyama, le compositeur principal de la série, est aujourd’hui décédé comme nous l’apprend le blog officiel Dragon Quest, suite à choc septique. Il avait 90 ans.

Dragon Quest perd son chef d’orchestre

L’artiste était connu pour avoir principalement œuvré sur toute la saga Dragon Quest, avec des compositions cultes qui ont accompagné tous les épisodes et les fans de la saga depuis les débuts de cette dernière.

Il est également entré dans l’histoire en devant le premier compositeur a avoir réorchestré ses compositions issues d’un jeu vidéo avec un orchestre en live, et était ainsi l’un des pionniers dans la démocratisation des concerts liés à des musiques issues de ce média. Il est aussi entré au Guinness Book des records en devenant le compositeur de jeu vidéo le plus âgé lors de son travail sur Dragon Quest XI. On ne sait pas s’il a eu le temps de composer pour Dragon Quest XII.

L’homme était également tristement célèbre pour ses propos négationnistes sur certains crimes de guerre comme le massacre de Nanking ou sur l’histoire des « femmes de réconforts », ainsi que pour son lien avec Mio Sugita, femme politique anti-LGBT notoire. Certains dissocieront ainsi l’homme de l’artiste, d’autres non, faisant de Kôichi Sugiyama une figure controversée autant adulée que détestée.

Yûji Horii et Akira Toriyama lui ont rendu hommage tandis que Square Enix devrait organiser un événement en son nom. Nos pensées vont à ses proches.