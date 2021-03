Knockout City s’offre un trailer de gameplay

Electronic Arts et Velan Studios viennent de publier le trailer de gameplay officiel de leur jeu multijoueur compétitif intitulé Knockout City (vous pouvez lire ou relire notre aperçu)

Le jeu de la balle au prisonnier comme vous ne l’avez jamais vu

Dans Knockout City, faites équipe et affrontez vos adversaires dans un endroit où tout se règle balle à la main. Préparez-vous pour une compétition intense et amusante dans une toute nouvelle approche des jeux multijoueurs par équipe.

Personnalisez votre personnage et formez une équipe avec des amis. Assommez vos adversaires avec des tirs précis et puissants et un travail d’équipe coordonné. Pas de ballon? Pas de problème! Vous pouvez littéralement rebondir, rouler dans les mains d’un coéquipier, et devenir l’arme ultime!

Knockout City sortira le 21 mai sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.